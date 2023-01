Sfuma la rapina tentata ai danni di un sordomuto

Il Giorno – Milano

Tanta paura, ma per fortuna tutto si è risolto senza feriti. Verso le 6 del mattino di ieri, quando era ancora buio fitto, un uomo è uscito di casa nella frazione di Pontevecchio. Era nei pressi della centralissima via Isonzo a spasso con il suo cane quando è stato avvicinato da un’auto con due uomini a bordo. Con fare minaccioso gli hanno intimato di consegnare i soldi.

Ma lui, affetto da sordomutismo, ha mostrato il portafogli che non conteneva soldi. Non aveva nemmeno alcun effetto personale di valore addosso. A quel punto i malviventi, compreso che non avrebbero ottenuto nulla, si sono dileguati.

La denuncia è stata presentata presso la locale stazione dei carabinieri, presso la quale stanno continuando le indagini sui numerosi furti avvenuti in città a opera di due uomini in giro in bici armati di piccone.

G.M.