Milano segue Parigi e propone parcheggi più cari per i suv

A settembre è in programma in città il No Parking Day, dove “liberiamo dalle auto 9 strade in 9 Municipi e arrivano le associazioni con le loro attività sociali e di integrazione – ha aggiunto -, per far capire quante cose si potrebbero fare dove ci sono i posti occupati dalle auto. Sono azioni che devono avere dei tempi lunghi però l’impostazione deve essere questa”. Sulla mozione depositata in Consiglio comunale “non ho tantissima voce in capitolo, sono idealmente d’accordo ma bisogna fare un passaggio con gli altri assessorati”, ha concluso.

di Redazione Tgcom24.Mediaset