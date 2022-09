Emanuela Aureli e la paura per il figlio autistico: grave problema di salute e ricovero in ospedale, ecco cosa è successo

PUBBLICITA

Cosa è successo al figlio autistico di Emanuela Aureli? L’imitatrice ha parlato di un grande spavento per il piccolo…

Emanuela Aureli ha parlato di un momento buio della sua vita, quando ha temuto il peggio per suo figlio autistico. Il bimbo ha avuto un grave problema di salute ed è stato ricoverato in ospedale. Ma cosa è successo?

di Lucrezia Carnevale

Emanuela Aureli parla del figlio autistico

Emanuela Aureli è sposata con Sergio Di Folco dal 2015: poco dopo il matrimonio è nato Giulio, il loro primo figlio. I suoi genitori ne sono totalmente innamorati, ma hanno dovuto far fronte a gravi problemi di salute del piccolo. Cosa gli è successo?

La malattia e il ricovero in ospedale

Il figlio autistico di Emanuela Aureli è stato ricoverato per una polmonite bilaterale: il bambino è stato immediatamente portato in ospedale destando grande preoccupazione nei suoi genitori che già qualche giorno prima osservavano preoccupati le condizioni di salute di Giulio. Il figlio della nota imitatrice aveva infatti la febbre e mangiava pochissimo. Le condizioni del bambino si sono poi aggravate e la Aureli ha preso insieme a suo marito la saggia decisione di portare suo figlio in ospedale.

Oggi come sta?

Fortunatamente il figlio di Emanuela Aureli e suo marito Sergio oggi sta bene: il bambino gode di ottima salute e ha passato quel brutto periodo circondato dall’amore della sua famiglia.