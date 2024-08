Contro l’overturism (Sovraffollamento turistico) il Guardian consiglia Vicenza e “altre delizie”

I consigli del giornale britannico per evitare località italiane troppo affollate. In realtà dietro c’è un’app creata in Italia che aiuta i viaggiatori a evitare le trappole per turisti, segnalando luoghi insoliti in cui mangiare, dormire e visitare

AGI – Sempre più spesso ci si trova in vacanza a dover fare a gomitate con gli altri turisti, impossibilitati a trovare posto a tavola per il fenomeno dell’overturism che da risorsa si sta trasformando in un vero e proprio problema per le città e i loro abitanti. Nella patria dei piccoli borghi, sfuggire alla ressa è possibile e oggi c’è un’app che aiuta a scegliere percorsi alternativi senza rinunciare alla bellezza, al relax e al “buon vivere” nostrano.

Tanto è sentito il problema dell’overturism, che The Guardian dedica un articolo agli antidoti per non rinunciare a una vacanza in Italia. I consigli in realtà arrivano da un’app “Unexpected Italy”, un’app che ha l’obiettivo di orientare i flussi turistici e indirizzare i viaggiatori verso mete meno conosciute che offrono esperienze autentiche e locali, anche con un occhio alla sostenibilità. L’idea è di Elisabetta Faggiana e Savino Losito sulla falsariga della loro prima esperienza “Unexpected London”, che una volta rientrati in Italia non poteva che essere declinata sulle bellezze del nostro paese. Il sito è in inglese e l’app è in grado di consigliare percorsi di viaggio personalizzati selezionando le città. Il sito, che finora copre Firenze, Roma, Venezia e i territori di origine della coppia a Vicenza e in Puglia, offre strumenti per la pianificazione del viaggio e, una volta sul posto, tour GPS personalizzati in base agli interessi individuali e persino al meteo.

Redazione AGI