Bilancio positivo per scacchi ne’ Monti

Prosegue il bilancio positivo del torneo “Scacchi ne’ Monti”, organizzato dall’Istituto Cattaneo Dall’Aglio, che ha coinvolto 64 studenti provenienti da 8 scuole della provincia. La competizione, caratterizzata da partite avvincenti e un esito incerto fino all’ultimo turno, ha evidenziato il talento e la passione dei giovani scacchisti.​

Nella classifica a squadre, l’Istituto Cattaneo Dall’Aglio ha conquistato il primo posto, seguito dall’Istituto Einaudi di Correggio al secondo e dall’IIS Silvio D’Arzo di Montecchio Emilia al terzo.

Il professor Iacopo Ferrari, docente accompagnatore dell’Istituto Einaudi, ha espresso il suo entusiasmo ​

“Anche noi abbiamo partecipato al torneo ‘Scacchi ne’ Monti’, organizzato dall’Istituto Cattaneo Dall’Aglio di Castelnovo ne’ Monti. Ci siamo presentati con un team ‘internazionale’, capitanato dal Candidato Maestro, Kyrylo Rostalnyi, imbattuto e primo assoluto nella classifica individuale. Anche gli altri ragazzi, Matteo Zambelli, Rowen Ulrich (studente americano in scambio culturale presso il nostro istituto), Ruben Ligabue, Mohammad Sanan e Shut Andrii si sono distinti durante il torneo, tanto da portarci al secondo posto nella classifica a squadre, dietro solo al Cattaneo stesso. Ci tengo a ringraziare il prof. Nicola Carpanoni per l’impegno, la professionalità nell’organizzazione e la passione che ha dimostrato nel realizzare questo fantastico progetto che ha appassionato i tanti studenti presenti. Davvero una bella giornata di scacchi e sana competizione.“

Anche il professor Marco Iotti dell’IIS Silvio D’Arzo ha condiviso il suo apprezzamento ​

“Tramite le vostre pagine, se possibile, vorremmo esprimere il nostro più sentito ringraziamento all’Istituto organizzatore. Ciascuno dei partecipanti della nostra delegazione è rimasto positivamente colpito dall’organizzazione e si è sentito sfidato da altri ragazzi in un gioco in cui la componente logica riveste un ruolo fondamentale. Tutti i partecipanti hanno espresso il desiderio di ritornare l’anno prossimo, provando a migliorare se stessi in questa manifestazione. La nostra delegazione è arrivata terza nel torneo a squadre e uno dei nostri studenti, Lorenzo Ferrarini, ha conquistato il terzo posto nella classifica individuale; i ragazzi hanno ottenuto veramente un ottimo risultato, considerando che eravamo alla prima partecipazione. La manifestazione ha inoltre avuto l’indubbio risultato di aumentare l’attenzione dei ragazzi verso questo gioco che può essere un’ottima alternativa a passatempi digitali meno costruttivi.”

Il torneo ha visto anche la partecipazione straordinaria di Michele Biasiolo, campione di scacchi della Federazione Sport Sordi Italia, come testimonial della manifestazione. Durante la manifestazione sono intervenuti anche il sindaco Ferrari, l’assessore allo sport Boni, la dirigente scolastica Bacci, il presidente del circolo scacchistico Ippogrifo Giuseppe “Silvano” Ferraroni e il rappresentante della Federazione Scacchi regionale Antonio Dentale. L’organizzazione tecnica è stata curata dai docenti del Cattaneo, coordinati dal professor Nicola Carpanoni con il supporto del professor Andrea Magnavacchi.​

Per consultare i risultati e le classifiche complete del torneo, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento:

🔗 Classifiche ufficiali

🔗 Risultati incontri

Redazione Redacon

di Sara Cavalletti