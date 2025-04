Campionati italiano non udenti a Rossana

Una ventina di non udenti provenienti da tutta l’Italia, affiliati alla FSSI (Federazione Sport Sordi Italia), si sono dati appuntamento sabato 5 e domenica 6 aprile sulla pista di Mtb in Regione Bianciotto a Rossana, per disputare il Campionato Italiano di Mountain Bike Cronoscalata UXC nella giornata inaugurale e l’italiano di Country Cross Short XCC domenica 6 aprile.

Le due gare in programma hanno registrato il medesimo ordine d’arrivo con mattatore della due giorni il giovanissimo lombardo, classe 2007, Mattia Vinceno Midolo (Asd Pavoni Brescia) che ha primeggiato sia nella cronoscalata e sia nella prova di XC precedendo Giorgio Maria Carbone (Gs Ens C. Comitti Roma) e Claudio Parola (GSS Torino).

Nelle varie categorie sono risultati campioni italiani Mattia Vincenzo Modolo tra gli juniores, Giorgio Carbone tra i Master, Filippo Altobelli (Roma) tra i gentleman ed Elisa Bocco (GSS Torino) tra le donne.

Sul Corriere di Saluzzo di questa settimana l’articolo completo dell’evento.

Redazione Corriere di Saluzzo