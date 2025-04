Crescono i fallimenti delle imprese nel 2024

Lo stabilisce il Cerved che evidenzia che la maggiore concentrazione si registra soprattutto nel Nord-Ovest deFal Paese (30% delle procedure, Lombardia in testa)

AGI – Dopo anni di calo culminato a giugno 2020 in seguito alla moratoria sui prestiti, nell’ultimo biennio hanno ripreso a crescere i fallimenti tra le imprese italiane

A fine 2024 è stato registrato un ulteriore picco: +17,2% rispetto al +9,8% di fine 2023, ovvero da 7.848 a 9.194 casi in termini assoluti. Lo rileva, con dati aggiornati, l’Osservatorio Procedure e Liquidazioni di Cerved, la tech company che fornisce segnali predittivi unici chefALLIMENTI, iMPRESE, 2024 semplificano la complessità per una crescita del business distintiva e sostenibile. Secondo l’analisi, la maggiore concentrazione si registra soprattutto nel Nord-Ovest del Paese (30% delle procedure, Lombardia in testa), tra le società di capitali (82%) e nei servizi (35%). Analizzando i comparti, gli aumenti maggiori si rilevano nelle Costruzioni (+25,7%) e nell’Industria (+21,2%), in particolare Metalli (+48,4%) e Sistema Moda (+41,1%).

Le cause

Il Nord – ovest in difficoltà

L’andamento delle liquidazioni in bonis (volontarie)

