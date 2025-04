Torino, la lite fra fidanzati sordomuti a Orbassano finisce a coltellate: 4 anni ai domiciliari per la donna violenta

di Ludovica Lopetti

Ora l’epilogo giudiziario: la donna è stata condannata per tentato omicidio e maltrattamenti a quattro anni di carcere, che potrà scontare agli arresti domiciliari. L’inchiesta ha portato a galla una quotidianità scandita da botte, insulti e umiliazioni. I due si sono conosciuti nel 2023 e di lì a poco sono andati a convivere, ma sin da subito il giovane è diventato bersaglio di offese, strategie di manipolazione e violenze fisiche. Ha raccontato di aver ricevuto «sistematicamente» calci, pugni, testate al volto e, in un caso, morsi. Violenze che ha incassato senza farne parola con nessuno, vivendo in «uno stato di prostrazione, umiliazione, sudditanza e timore». Solo in un’occasione si è barricato in bagno e ha chiamato i genitori per chiedere aiuto. Fino alla tragedia sfiorata del 27 maggio. Le scuse consegnate via lettera non le hanno risparmiato una condanna severa.

Redazione Torino Corriere