Roma, dimentica il pc su un taxi: “Mi ha chiesto 200 euro per riaverlo”

Denunciato il tassista che ha preteso soldi per la restituzione dei dispositivi elettronici

Dopo una corsa in taxi dalla stazione Termini di Roma a San Lorenzo, una fotografa e videoreporter si è accorta di aver dimenticato sull’auto bianca il computer e la memoria esterna del pc. All’interno c’erano le foto del reportage appena compiuto all’estero. Claudia Vanacore è quindi tornata in stazione per cercare di rintracciare il tassista. Una volta trovato, dopo una breve discussione, l’uomo le ha chiesto 200 euro per riconsegnarle i dispositivi eletrronici. A quel punto Vanacore si è rivolta subito ai carabinieri per denunciare l’accaduto.

Come riporta Il Corriere della Sera, la fotoreporter – fingendo di acconsentire al pagamento – ha fissato un appuntamento con il tassista per effettuare lo scambio. Nel luogo prestabilito per l’incontro, però, si erano appostati i carabinieri che, al momento dello scambio, sono intervenuti bloccando l’uomo, che è stato denunciato. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura mentre Vanacore è rientrata in possesso di tutti i suoi dispositivi.

Redazione Tgcom24.Mediaset