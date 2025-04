In Francia ci sono stati nuovi attacchi contro le carceri, nell’area di Lione

Nella notte tra domenica e lunedì in Francia ci sono stati nuovi attacchi alle carceri intorno alla città di Lione, nell’est del paese. Fra domenica e mercoledì scorso c’erano stati attacchi simili contro le carceri di una decina di città francesi. La procura nazionale per l’antiterrorismo si sta occupando del caso ma non ha ancora reso note ipotesi concrete sugli autori degli attacchi.

Domenica notte due macchine sono state incendiate e altre due danneggiate nel parcheggio del carcere di Corbas, a sud di Lione. Nel comune poco distante di Villefontaine è stato dato fuoco alla porta di una casa, su cui è stata anche scritta la sigla DDPF, acronimo di Droits des prisonniers français (Diritti dei carcerati francesi).

Il sindacato del personale penitenziario FO Justice ha scritto sui social che probabilmente i responsabili volevano colpire la casa di un agente penitenziario lì vicino, ma si sono sbagliati. Un’altra auto appartenente a un sorvegliante è stata bruciata vicino alla prigione di Villefranche-sur-Saône, a nord di Lione.

Redazione Il Post