Nel Regno Unito ci sono state violente proteste per l’accoltellamento di lunedì a Southport in cui sono state uccise tre bambine

Nel Regno Unito ci sono varie proteste per l’accoltellamento di lunedì a Southport, vicino Liverpool, avvenuto durante un evento di danza per bambini in cui sono state uccise tre bambine e ferite altre diverse persone. La polizia ha fermato un ragazzo di 17 anni: dopo che, giovedì, è stato rivelato che il ragazzo era nato nel Regno Unito ma da genitori di origini ruandesi, è cominciata una serie di proteste di manifestanti di estrema destra in tutto il paese.

Venerdì notte a Sunderland, una località di mare vicino a Newcastle, ci sono state violente proteste, che hanno radunato centinaia di persone: è stato dato fuoco a un’automobile e a un edificio, sono state rotte vetrine di vari negozi, e tre poliziotti sono stati feriti. Otto persone sono state arrestate.

Durante la settimana ci sono state altre proteste a Londra, a Hartlepool, a Manchester, e a Aldershot, e altre sono previste per il fine settimana.

Redazione IL POST