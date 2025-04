Uno studente di Glasgow scopre un mattoncino Lego nell’orecchio dopo due decenni

Uno studente del Regno Unito ha fatto una scoperta sorprendente: un mattoncino Lego è rimasto incastrato nel suo orecchio per 20 anni. Il giocattolo è rimasto incastrato fin dall’infanzia.

di Carlotta Henggeler

Redazione Bluewin.ch

Uno studente britannico di Glasgow ha fatto una scoperta sorprendente una notte in cui ha sentito un’intensa pressione nell’orecchio. Darren McConachie, 30 anni, ha notato che qualcosa si muoveva nell’orecchio e alla fine è caduto.

Con sua grande sorpresa, si trattava di un minuscolo mattoncino Lego rosa che apparentemente era rimasto incastrato lì da quando era bambino. Qualche giorno prima, Darren si era recato da un medico perché non ci sentiva bene e aveva mal d’orecchi.

Il medico aveva sospettato un’infezione dell’orecchio medio e gli aveva prescritto degli antibiotici. Ma la pressione nell’orecchio è diventata insopportabile finché il corpo estraneo non si è staccato.

«Non riuscivo a crederci quando ho tenuto in mano il mattoncino», ha raccontato Darren al quotidiano britannico «Daily Mail».

Il minuscolo giocattolo deve essere rimasto nell’orecchio dell’uomo per quasi due decenni senza che lui se ne rendesse conto. Ma è stato solo dopo i 20 anni che sono iniziati i problemi di udito.

Il suo medico di base è rimasto stupito dalla scoperta e ha spiegato che, sebbene non sia insolito che i mattoncini Lego causino disturbi, non aveva mai sentito parlare di un caso che fosse rimasto inosservato per così tanto tempo.

Il cerume si attacca al corpo estraneo bloccandolo

Il dottor Dirk Heinrich, specialista in otorinolaringoiatria, ha spiegato alla Bild che i corpi estranei nelle orecchie o nel naso possono passare inosservati per anni. Spesso si infiammano solo dopo molto tempo, dando origine ai sintomi.

Il dottor Parwis Mir-Salim dell’ospedale Vivantes di Berlino ha confermato che il cerume può ostruire il canale uditivo e causare la perdita dell’udito se rimane intrappolato intorno a un corpo estraneo.

E il dottor Martin Karsten, pediatra di Berlino, ha spiegato che il Lego non è un materiale che si modifica e che può legarsi al cerume.

Tali corpi estranei però dovrebbero essere rimossi da specialisti per preservare la capacità uditiva. Anche il pediatra Jakob Maske dell’Associazione professionale dei pediatri ha sottolineato che esistono strumenti speciali per rimuovere tali oggetti.

Il caso di Darren dimostra che è raro, ma possibile, che un mattoncino Lego rimanga inosservato per un periodo di tempo così lungo, soprattutto se il condotto uditivo ha una forma insolita.

La redattrice ha scritto questo articolo con l’aiuto dell’AI.