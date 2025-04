L’incontro ha segnato la Giornata Nazionale della Lingua dei Segni Brasiliana, celebrata il 24 aprile. Il deputato Duarte Jr. (C) vuole approvare il disegno di legge senza modifiche in commissione partecipanti a un dibattito promosso dalla commissione per la difesa dei diritti delle persone con disabilità.

La lingua dei segni brasiliana dovrebbe essere inclusa nelle reti scolastiche obbligatorie dell’istruzione primaria, dice Joaquim Barbosa.

Il coordinatore dell’articolazione delle politiche pubbliche della Federazione Nazionale per l’Educazione e l’Integrazione dei Sordi (Feneis), Magno Prado Gama Prates, ha chiesto l’approvazione del disegno di legge 1231/19.

Redazione ESG Data