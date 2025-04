Cos’è esattamente la Pasquetta

È anche chiamata “Lunedì dell’Angelo”, per via di un episodio raccontato nei Vangeli (anche se non era davvero lunedì)

Pasquetta è il nome con cui in Italia si indica il lunedì dopo la domenica di Pasqua: come in molti altri posti del mondo è un giorno di festa, ma per definirlo ci sono denominazioni e tradizioni differenti. In Italia è piuttosto comune trascorrerla all’aperto e in modo informale, con grigliate o picnic.

Per la liturgia cattolica la Pasqua è una cosiddetta “festa di precetto”, ossia un giorno di festa in cui per i fedeli c’è l’obbligo di astenersi da tutte le attività per partecipare alla messa. La Pasquetta invece no: è una festa civile che in Italia è stata introdotta nel Dopoguerra per allungare di un giorno il riposo festivo pasquale. Come la Pasqua, d’altra parte, è una festività “mobile”: non si celebra ogni anno nello stesso giorno del calendario, ma segue la Pasqua, e quindi si celebra ogni anno un lunedì diverso, definito dalla data dell’equinozio primaverile e dalle fasi lunari.

Spesso la Pasquetta è chiamata anche “Lunedì dell’Angelo” per via di un episodio dei Vangeli: quello in cui si racconta che un angelo annunciò la resurrezione di Gesù a Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e a Salomè, che andarono al sepolcro di Gesù e lo trovarono vuoto (secondo gli evangelisti Luca e Giovanni gli angeli erano due). Per il Vangelo di Matteo l’angelo avrebbe detto:

«Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto»

L’annuncio dell’angelo e la visita al sepolcro per i Vangeli avvennero nel giorno dopo la Pasqua, che era però la Pasqua ebraica, e quindi si celebrava di sabato. Con il Concilio di Nicea, nel 325, si adottò come giorno di Pasqua cristiana la domenica: di conseguenza anche l’apparizione dell’angelo venne collocata di lunedì.

Redazione il Post