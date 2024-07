Alec Baldwin si salva. Processo archiviato per un vizio di forma

La giudice del New Mexico ha archiviato il processo nei suoi confronti sostenendo che erano state nascoste alla difesa prove cruciali consegnate alle autorità per l’indagine sulla morte della direttrice della fotografia

Come nel finale di un film di Hollywood, un vizio procedurale ha salvato in extremis Alec Baldwin da una possibile condanna a 18 mesi per omicidio colposo.

Una giudice del New Mexico ha infatti archiviato il processo nei suoi confronti sostenendo che erano state nascoste alla difesa prove cruciali consegnate alle autorità per l’indagine sulla morte direttrice della fotografia del film ‘Rust’, Halyna Hutchins, uccisa sul set da uno sparo partito dall’arma di scena del 66enne attore americano.

L’incidente sul set di ‘Rust’

di Redazione AGI