L’annuncio ufficiale arriva proprio dal Comitato olimpico internazionale. A conclusione dei Giochi olimpici di Parigi inizieranno i lavori per selezionare una città ospitante per l’edizione inaugurale

AGI – L’Arabia Saudita ospiterà i primi Giochi olimpici di eSport (giochi elettronici) nel 2025. Lo ha annunciato il Comitato olimpico internazionale.

La decisione – scrive Al Arabiya – verrà ratificata alla sessione del CIO che si terrà alla vigilia dei Giochi olimpici di Parigi, dopodiché inizieranno i lavori per selezionare una città ospitante per l’edizione inaugurale.

“Siamo molto fortunati a poter lavorare con il Comitato olimpico nazionale saudita per i Giochi olimpici di eSport, perchè ha una grande, se non unica, competenza nel campo degli eSport con tutti i suoi stakeholder”, ha affermato il presidente del CIO Thomas Bach in una dichiarazione. “I Giochi olimpici di eSport trarranno grandi benefici da questa esperienza“.

“Siamo una nazione giovane, con oltre 23 milioni di giocatori”, ha affermato il principe Abdulaziz bin Turki Al Faisal, ministro saudita dello sport. “Il nostro regno è diventato un hub globale per gli eSport professionistici… Questo è un naturale passo successivo per i nostri giovani atleti, il nostro Paese e la comunità globale degli eSport”.

L’anno scorso, l’Arabia Saudita ha lanciato un’annuale Coppa del mondo di eSport, la cui prima edizione si è tenuta a Riyadh dal 3 luglio al 25 agosto.

di Redazione AGI