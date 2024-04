Nasce a Roma il nuovo polo del cinema e dell’audiovisivo

Nasce a Roma, in via Parigi 11, il nuovo Polo del cinema e dell’audiovisivo: uno spazio che si apre al territorio con uno sportello attivo per incontri, laboratori, formazione e orientamento ai bandi e alle nuove opportunità.

Una nuova sede che si inserisce all’interno di una strategia più ampia, che punta al sostegno delle attività cinematografiche e audiovisive e alla loro internazionalizzazione.