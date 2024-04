Disabilità, film al cinema ora accessibili anche a non udenti e non vedenti!

Ieri, 22 aprile, si è svolta la V commissione, dove grazie al mio lavoro stati votati degli emendamenti fondamentali che potrebbero cambiare il volto dell’industria cinematografica e audiovisiva della nostra regione, emendamenti che mettono al centro dell’attenzione l’accessibilità per le persone con disabilità sensoriali.

In primo luogo, è stato inserito un nuovo obiettivo operativo nell’Allegato 1 del Documento Programmatico Triennale in materia di cinematografia e audiovisivo per il periodo 2024-2026. Questo obiettivo si propone di garantire la fruibilità del prodotto audiovisivo-cinematografico alle persone con disabilità sensoriali, stabilendo che l’ottenimento di incentivi e contributi dipenderà dalla produzione e distribuzione di versioni accessibili del prodotto finale attraverso sottotitolazione e audiodescrizione.

Inoltre, sono state integrate nuove linee guida per valutare il raggiungimento degli obiettivi e gli esiti degli interventi, con un chiaro riferimento all’inclusività e alla non discriminazione, sottolineando l’importanza dell’inclusione di sottotitolazione e audiodescrizione nel prodotto finale.

Questi emendamenti rappresentano un passo significativo verso una maggiore inclusione e accessibilità nel mondo del cinema e dell’audiovisivo.

Redazione Eleonora Mattia,

Consigliera Regionale Pd