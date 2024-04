Per comunicare con lui Dorothy avrebbe impiegato due anni per imparare la lingua dei segni e quando finalmente ha iniziato a comunicare con lui Barry, ecco la sorpresa: l’uomo le ha fatto capire che aveva problemi di vista e non riusciva a leggere correttamente i segni. Sarà vero?

Dorothy Dawson ha chiesto il divorzio dopo aver scoperto che il marito 84enne non era sordo, ma per anni ha finto di esserlo per non ascoltarla. È il sunto di una storia che gira sul web e che ha del tragicomico. Per 10 infatti, Barry, il marito, non ha detto una parola. Per comunicare con lui Dorothy avrebbe impiegato due anni per imparare la lingua dei segni e quando finalmente ha iniziato a comunicare con lui Barry, ecco la sorpresa: l’uomo le ha fatto capire che aveva problemi di vista e non riusciva a leggere correttamente i segni. Sarà vero?

Dorothy Dawson, chiesto divorzio al marito che ha finto per 62 anni di essere prima sordomuto e poi cieco: la notizia fake che gira sul web

La coppia avrebbe sei figli e tredici nipoti, tutti convinti che il signor Dawson fosse sordo. “Quando era a casa, quell’idiota faceva sempre finta di essere sordo. Solo quando ho visto un video su YouTube in cui cantava durante una serata karaoke in un bar mentre avrebbe dovuto essere a una riunione per un’organizzazione di beneficenza, ho capito tutto”, avrebbe detto la signora Dawson.

L’avvocato del signor Dawson, Robert Sanchez, avrebbe sostenuto che il suo cliente non intendeva offendere la moglie. Piuttosto, lo stratagemma è stato uno dei motivi per cui crede che il loro matrimonio sia durato negli ultimi 62 anni.

“Il mio cliente è piuttosto tranquillo e poco loquace, ma sua moglie è fastidiosamente loquace. Se non avesse finto di essere sordo, avrebbero divorziato 60 anni fa. In un certo senso, lo ha fatto per lei e per la sua famiglia”. Nella sua istanza di divorzio, Dorothy Dawson avrebbe chiesto un risarcimento finanziario per il suo “stress e fardello emotivo”, insieme agli alimenti e alla metà dei beni della coppia.

La storia sul divorzio di Dorothy Dawson che gira sul web: vera o falsa?

La storia che gira sul web è fake. È stata pubblicata da un sito canadese che in basso riporta questa dicitura: “World News Daily Report si assume ogni responsabilità per la natura satirica dei suoi articoli e per la natura fittizia del loro contenuto. Tutti i personaggi che appaiono negli articoli di questo sito – anche quelli basati su persone reali – sono interamente di fantasia e qualsiasi la somiglianza tra loro e qualsiasi persona, viva, morta o non morta, è puramente un miracolo”.

Secondo un altro sito, sarebbe stata utilizzata la “foto di una vera coppia della Florida, sposata da 67 anni, la cui richiesta di divorzio del 2017 faceva notizia a causa delle vaste proprietà immobiliari da dividere da parte del tribunale”.

