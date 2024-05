Scuola, Valditara: “Ripristinare autorità e via cultura sessantottina” | “Colpire nel portafoglio chi aggredisce i docenti”

“Prevediamo per la prima volta di colpire nel portafoglio chi aggredisce un docente o dirigente scolastico perché è così che si dissuadono comportamenti inaccettabili”, ha proseguito il ministro, parlando delle aggressioni a professori e presidi e delle norme sul “voto in condotta”.

“È dalla scuola che si ricostruisce l’Italia”

“Il mondo della scuola è centrale per il Paese, per lo sviluppo della società: dalla scuola si ricostruisce l’Italia”, ha inoltre dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito. Valditara ha poi annunciato di aver “ottenuto dalle banche delle condizioni particolarmente agevolate per tutta la categoria del mondo della scuola”. Nell’ottica di “ridare autorevolezza economica e sociale al personale della scuola”, il ministro ha parlato del nuovo contratto “che ha migliorato le condizioni della categoria”. Parlando poi di semplificazione, il ministro ha presentato il tavolo di natura contrattuale che “ha fortemente voluto per i presidi, affinché si individuino quei meccanismi necessari per agevolare la vita al personale della scuola”.

Valditara ha parlato di “venti punti di semplificazione che devono essere portati a compimento”.

Redazione Tgcom24.Mediaset