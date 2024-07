Il 21 luglio 2024 è stato il giorno più caldo mai registrato nella storia

La causa di questo aumento delle temperature non è un mistero. La scienza lo ha spiegato da tempo. È l’effetto serra provocato dalle emissioni umane in atmosfera di anidride carbonica, diossido di azoto e metano, che impediscono al calore del sole di disperdersi nello spazio. Questi gas serra (anche questo non è un mistero) vengono soprattutto dai combustibili fossili bruciati dall’umanità per produzione di energia, industria e trasporti, poi da attività umane come l’allevamento del bestiame.