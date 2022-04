Padova, vigilante aggredito da finti non udenti. Zaia: “Merita un riconoscimento ufficiale”

PUBBLICITA

Padova, 2 aprile 2022 – Blocca un truffatore all’ingresso di un supermercato, ma si ritrova accerchiato da quattro persone che lo aggrediscono.

È successo ieri a Padova, dove un vigilantes è stato picchiato da quattro romeni, poi denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. Si tratta di uomini di 37, 34, 21 e 17 anni con precedenti penali.

Fingendosi un volontario di un’associazione per non udenti, il 34enne è entrato al supermercato di via Callegari per spillare soldi ai clienti. Dopo avere chiesto insistentemente soldi a una signora, l’addetto alla sorveglianza ha intuito la truffa ed è subito entrato in azione, dicendo all’uomo di allontanarsi. Ma immediatamente si è innescata una violenta reazione da parte del 34enne, che lo ha aggredito. Ma non solo. Altri tre connazionali sono subito accorsi in suo aiuto.

Il direttore e un cliente del supermercato hanno cercato di aiutare il vigilante. I quattro sono scappati in auto, ma una pattuglia della squadra volanti del commissariato Stanga li ha bloccati.

Oltre alla denuncia per lesioni, il 34enne e il 17enne sono stati deferiti anche per porto di oggetti atti a offendere: entrambi avevano una boccetta di spray urticante. Il 34enne è stato denunciato, inoltre, per truffa.