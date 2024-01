Giornata mondiale del Braille, Valditara: “Sì all’intelligenza artificiale a vantaggio dei giovani con disabilità visive”

In occasione della Giornata Mondiale del Braille, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha messo in evidenza l’importanza del Braille come strumento di comunicazione essenziale per l’accessibilità educativa.

La lingua tattile, sviluppata originariamente da Louis Braille nel XIX secolo, ha rivoluzionato il mondo dell’istruzione per non vedenti e ipovedenti, garantendo loro l’accesso alla lettura e alla scrittura.

Nell’ambito delle celebrazioni, la biblioteca del Ministero dell’Istruzione e del Merito espone una collezione unica di volumi in Braille, simbolo tangibile di un’istruzione accessibile e inclusiva. Il Braille non è solo un codice, ma rappresenta una chiave per l’accesso alla cultura e al sapere, essenziale per l’integrazione sociale e l’indipendenza delle persone con disabilità visive.

Valditara ha sottolineato l’impegno del Ministero nell’implementazione di tecnologie avanzate basate sull’intelligenza artificiale. Queste tecnologie mirano a supportare gli studenti con disabilità visive, facilitando l’apprendimento e l’interazione in ambienti scolastici sempre più inclusivi. L’obiettivo è quello di superare le barriere fisiche e cognitive, offrendo a tutti gli studenti le stesse opportunità di apprendimento.

L’implementazione di tali tecnologie, insieme al tradizionale Braille, rappresenta un passo significativo verso una scuola che abbraccia la diversità e promuove l’uguaglianza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si impegna a garantire che ogni studente, indipendentemente dalle sue abilità visive, possa godere di un’esperienza educativa completa e arricchente.

Con l’adozione di nuove tecnologie e il mantenimento di metodi consolidati come il Braille, l’Italia si posiziona come un modello di innovazione e inclusione nel panorama educativo internazionale.

Redazione Orizzonte Scuola