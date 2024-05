Nel Veneto oltre 21mila studenti con disabilità, quasi 9mila alla primaria

Stabile il numero di studenti con disabilità presenti nelle scuole del Veneto. Rispetto al 2022/2023, l’anno scolastico 2023/2024 ha visto una crescita contenuta tra lo 0,4% e l’1% nei diversi gradi scolastici. Sono i dati che emergono dalla “Rilevazione dati dell’anno scolastico 2023/2024 sulle tipologie di disabilità” realizzata dall’Usr Veneto Ufficio II.

Sono stati attivati due monitoraggi interni: il primo, dopo la chiusura delle iscrizioni (situazione di diritto), il secondo all’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 (situazione di fatto), finalizzati a raccogliere i dati relativi agli studenti con disabilità e alle tipologie di diagnosi presenti negli Istituti del territorio regionale.

Nelle scuole secondarie di secondo grado sono gli Istituti professionali a raccogliere il maggior numero di studenti con disabilità, con una incidenza media sul totale degli alunni del 7,6%. Ai licei risultano affidati un numero più consistente di studenti con disabilità “con gravità”, dove questi sono il 76,3%.

Le province che mostrano una variazione percentuale maggiore di studenti con disabilità sono Treviso per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, la primaria e la

secondaria di primo grado, mentre per la secondaria di secondo grado risulta essere Padova.

“Questo rapporto si inserisce nella costante attenzione che l’Usr per il Veneto dedica al tema della disabilità – ha dichiarato il direttore generale Marco Bussetti -. Uno

strumento che consegniamo ai nostri dirigenti, al personale e a tutti i portatori d’interesse (stakeholder) per comprendere le necessità e le eventuali urgenze. Il

quadro che emerge credo dia le dimensioni dell’impegno e la sollecitudine che la scuola veneta dedica alla disabilità. Particolare attenzione riserviamo al tema del

disagio del comportamento”.

L’indagine ha preso in considerazione gli alunni di tutte le scuole statali del Veneto (suddivisi per province) per un totale di 558.835 alunni. Sono 21.268 gli studenti con

disabilità presenti (3,8% dell’intera popolazione scolastica): 1230 nell’infanzia, 8880 nella primaria, 5947 nella secondaria di primo grado e 5211 nella secondaria di secondo grado.

Report USR

Redazione Orizzonte Scuola