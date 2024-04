Italiano, matematica e inglese: la lingua dei segni entra nelle classi siciliane

Sono 24 le scuole dell’Isola nelle quali si insegna ai bambini la LiS. La preside Marcellino: “Un programma di arricchimento per tutti gli studenti”

C’è silenzio in classe. Un silenzio assordante, mentre le piccole manine dei bambini e delle bambine di una quarta elementare della direzione didattica “Monti Iblei” di Palermo mimano i pronomi personali per presentarsi ai compagni. Tra loro, c’è Francesco (nome di fantasia), bambino sordo di 9 anni, sorriso e mano sempre alzata per chiedere di dire la sua.

di Marta Occhipinti