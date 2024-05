Roberto Vannacci a Napoli: “Non devo scusarmi per le classi separate per disabili”

Il Generale Roberto Vannacci è arrivato a Napoli per presentare il suo libro ” Il mondo al contrario”

L’evento è stato preceduto da manifestazioni di dissenso sul Lungormare nei confronti del generale che punta all’Europa sostenuto dal partito di Matteo Salvini.

Ma anche all’interno della sala scelta per l’evento non sono mancati momenti di tensione tra il pubblico e i giornalisti. A tenere banco è la polemica nata all’indomani di un’intervista rilasciata da Vannacci, che lasciava intendere, anche se il Generale nega nel modo più assoluto, che auspicasse la possiblità di avere classi separate per gli alunni disabili.

Un concetto che responge con forza rispondendo a Fanpage.it ma non solo. Durante l’incontro legge l’intervista, per provare a spiegare cosa volesse intendere. “Mai parlato di classi disabili, maggiore sostegno, maggiore cura, maggiore attenzione, specificatamente dedicata che possa svolgersi sia da personale dedicato sia, quando necessario, in strutture ad hoc”.

Redazione Fanpage

Fonte: IlRoma.net