Il cane cieco e sordo conforta gli animali abbandonati che arrivano a casa sua

Questo cagnolone sordo e cieco ha avuto difficoltà a trovare una casa, perciò ora fa di tutto per consolare altri animali nella stessa situazione

di Giulia Santamaria

Nel 2018 Sheryl Smith ha adottato Shiro, un cane affetto da cecità e sordità. Nonostante tutte le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, è un cane dal cuore grande e gentile, che conforta sempre gli animali randagi che la sua proprietaria salva e accoglie in casa sua mentre cercano una sistemazione permanente.

Shiro ha avuto una vita caratterizzata da alti e bassi prima di trovare la sua attuale mamma umana. Il cane sordo e cieco è passato per due canili ed è stato adottato quattro volte, lo stesso numero di volte che i suoi proprietari lo hanno riportato indietro. A quanto pare nessuno voleva veramente prendersi cura di un cane diversamente abile.

Quando Sheryl ha scoperto tutto quello che aveva dovuto passare il povero cane, ha deciso di aiutarlo. La donna è una soccorritrice di cani e di solito accoglie in casa sua tutti quegli animali che hanno difficoltà a trovare una casa, così che possano averne una durante l’attesa.

Con Shiro però ha deciso di andare oltre, non lo ha solo preso in stallo, ha deciso di adottarlo personalmente e di accoglierlo come suo animale domestico. “Tutte le altre persone si sono arrese con lui, ma io e la mia famiglia non eravamo disposti a farlo“, ha raccontato la donna. Da quel momento il cagnolone è entrato a far parte della vita di Sheryl e di tutti gli animali che la donna accoglie in casa sua.

Shiro si è rivelato un elemento prezioso della sua famiglia e passa molto tempo con tutti gli animali che la soccorritrice accoglie in casa sua. Il cane ha un talento innato per mettere gli altri animali a proprio agio, perciò li conforta nel primo periodo di smarrimento che tutti provano quando arrivano a casa per la prima volta. Adesso Shiro è un soccorritore a tutti gli effetti e Sheryl non potrebbe essere più felice della decisione che ha preso quando ha deciso di adottarlo.

