Classe al completo per imparare la lingua dei segni: il corso per le professioni sanitarie è un successo

Sala al completo per il primo corso di sensibilizzazione alla Lingua dei segni LiS per professioni sanitarie che si è svolto nella giornata di sabato 11 maggio presso l’Ordine TSRM e PSTRP di Varese in Via Mercantini.

«L’Ordine Professionale, con l’impegno di tutto il consiglio direttivo, si pone come mission quella di organizzare eventi trasversali utili alla crescita formativa (nell’ambito del programma di Educazione Continua in Medicina ECM) di tutte le nostre 18 professioni sanitarie. Dopo l’evento di febbraio sugli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale e l’etica delle nuove tecnologie, questo appuntamento sulla Lingua dei Segni vuole essere un segno anche di attenzione verso lo sviluppo di competenze che possono essere utili alla presa in carico a 360° dei nostri pazienti» spiega la Presidente dell’Ordine Dott.ssa Elena Cossa

«Apprendere le nozioni base della LIS sostiene ulteriormente il professionista verso un approccio relazionale con persone sorde; sicuramente conoscere la LIS ci completa come professionisti sanitari e ci avvicina ulteriormente all’utenza con cui noi quotidianamente ci relazioniamo. Vedere le numerose adesioni giunte, alle quali non abbiamo potuto far fronte, ci motiva a pensare di predisporre ulteriori edizioni, magari orientate ai fabbisogni linguistici specifici di ogni professione afferente al nostro Ordine Professionale» il commento della vicepresidente Sonia Cuman nonché responsabile scientifico dell’evento.

I docenti Mauro Dori e Daniele Barbera, affiancati dalla facilitatrice linguistica Antonella Chiurazzi, hanno saputo condurre l’evento coinvolgendo i partecipanti durante tutta la giornata, sia trasmettendo nozioni teoriche che, soprattutto, nelle esercitazioni pratiche di comunicazione.

Redazione Varese News