Inquinamento acustico, telefoni sempre accesi, auricolari e suoni fastidiosi ovunque: in regione crescono le persone con problemi di sordità e secondo gli esperti i numeri sono destinati ad aumentare ancora.

Secondo i dati presentati in Regione, dal 2011 al 2021 c’è stato un aumento del 50% degli utenti presi in carico dai servizi sulle disabilità uditive e anche per i minori con ipoacusia (cioè una riduzione o perdita dell’udito) si registra un trend in crescita: da 797 utenti…