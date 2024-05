Peonia in Bloom, in via della Braina una mostra mercato di grande fascino

Torna dal 17 al 19 maggio, la dodicesima edizione di “Peonia in Bloom – Art and decoration negli antichi orti“. Tre giorni ricchi di workshop, conferenze e artigiani provenienti da tutta italia

“Peonia in Bloom – Art and decoration negli antichi orti” torna a Bologna in via Della Braina 11, uno degli spazi verdi più rigogliosi della città. Da dodici edizioni, la mostra mercato ha l’obiettivo di promuovere i progetti della Fondazione Pio Istituto delle Sordomute Povere, membro della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi.

Dal 17 al 19 maggio, oltre a workshop e conferenze, sarà possibile passeggiare tra gli stand con prodotti di alto artigianato, provenienti da tutti Italia: bijoux, abbigliamento, illustrazioni, vintage, oggettistica, complementi di arredo per casae tanto altro. Non potranno mancare, naturalmente, le peonie, i fiori simbolo della manifestazione.

L’evento è patrocinato dal Quartiere Santo Stefano, dal FAI Delegazione di Bologna e da Il Resto del Carlino, con il supporto della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi e in Collaborazione con il Garden Club Camilla Malvasia.

Un particolare della mostra-mercato (Foto © Beatrice Gatti)

Programma di Peonia in Bloom 2024

Venerdì 17 maggio

16:00 – 16:45 – Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere | Link acquisto biglietti

16:30 – 17:30 – “Pink Health Revolution: La nuova Golden Age femminile”. Quattro chiacchiere e una tazza di Tè con la dott.ssa Annamaria Acquaviva, Direttore Scientifico di Palazzo di Varignana | Link acquisto biglietti

18:00 – 19:30 – Presentazione del libro “Ronzii” di Giovanna Olivieri con aperitivo a tema | Link acquisto biglietti

19:00 – 19:45 – Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere | Link acquisto biglietti

A Bologna arriveranno artigiani da tutta Italia (Foto © Beatrice Gatti)

Sabato 18 maggio

10:00 – 12:00 – Workshop Pittura delle Peonie ad Acquerello, organizzato dalla Scuola d’Arte Donskaya | Link acquisto biglietti

10:00 – 13:00 – Workshop stampa botanica su seta di Luisa Melloni | Link acquisto biglietti

10:00 – 13:00 – “Candele, Profumi e Fiori” Laboratorio di Candele in cera vegetale di Soia di Leila Maiolani | Link acquisto biglietti

12:00 – 12:45 – Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere | Link acquisto biglietti

15:00 –15: 45 – Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere | Link acquisto biglietti

16:00 – 18:00 – Workshop di decorazione floreale a tema peonie, organizzato dal Garden Club Camilla Malvasia | Link acquisto biglietti

16:00 – 17:00 – Proiezione video “Annibale Fioravanti” e “I Templari” del Professor Roberto Corinaldesi, Presidente della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi.

18:00 – 19:00 – Proiezione video “Annibale Fioravanti” e “ i Templari” del Professor Roberto Corinaldesi, Presidente della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi.

Domenica 19 maggio

10:00 – 12:00 – Workshop di decorazione floreale a tema peonie, organizzato dal Garden Club Camilla | Link acquisto biglietto

10:30 – 11:30 – Chiacchierata con la Delegazione FAI di Bologna “Il Tesoro degli Orti: Storia e Scienza delle piante officinali” | Per info e dettagli bologna@delegazionefai.fondoambiente.it



12:00 – 12:45 – Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere | Link acquisto biglietti

12:00 – 13:00 – Proiezione video “Annibale Fioravanti” e “ i Templari” del Professor Roberto Corinaldesi, Presidente della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi.

15:00 –15:45 – Visita guidata esclusiva al Piccolo Museo dell’Istituto, organizzata dalla Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere | Link acquisto biglietti

15:00 – 15:40 – Workshop Olfattivo con narrazione affidata al naso profumiere Martino Cerizza di Autentica di Felsina e Degustazione liquoristica a cura del Giardino Segreto | Link acquisto biglietti

16:30 – 17:15 – Workshop Vermouth in Bloom “ Il vermouth e le sue forme: storia e degustazione” a cura del Giardino Segreto | Link acquisto biglietti

16:00 – 18:00 – Workshop di Disegno Floreale con i Pastelli a Olio, organizzato dalla Scuola d’Arte Donskaya | Link acquisto biglietti

16:00 – 19:00 – “Candele, Profumi e Fiori” Laboratorio di Candele in cera vegetale di Soia di Leila Maiolani | Link acquisto biglietti

Peonia in Bloom 2024

Indirizzo : Via della Braina 11, Bologna

Date: dal 17 al 19 maggio

Orari: 17 maggio dalle 15:00 alle 20:00 | 18 e 19 maggio dalle 10:00 alle 19:00

Ingresso e costi : Ingresso libero

Url sito di riferimento: https://www.facebook.com/peoniainbloom

Contatti email info@peoniainbloom.com press@peoniainbloom.com

Social: Instagram e facebook: @peonia_in_bloom

Note: Pet friendly | L’evento è all’aperto e si terrà anche in caso di pioggia; consigliamo ombrello e scarpe impermeabili.

Redazione Bologna Bo