Scontro sull’utilizzo dell’IA tra Apple e Elon Musk

Il padrone di Tesla: ‘Fuori i loro dispostivi dalle mie aziende’. Scontro a distanza sull’utilizzo dell’Intelligenza artificiale tra Apple e Elon Musk

“Ecco il nostro prossimo grande passo, la Apple Intelligence” ha annunciato Tim Cook alla Conferenza degli sviluppatori di Cuperino ha lanciato l’IA dell’azienda.

“L’Intelligenza artificiale deve riflettere i nostri principi: essere potente, intuitiva, integrata ai nostri prodotti, calata nel contesto personale e costruita per mantenere la privacy”, ha aggiunto Cook. Apple ha chiuso un accordo con OpenAI per portare ChatGpt sui sistemi operativi della Mela. L’integrazione con ChatGpt arriverà sulle prossime versioni dei sistemi operativi per iPhone, iPad e Mac

“Se Apple integra OpenAI a livello di OS”, il suo sistema operativo, “allora i dispositivi di Apple saranno vietati nelle mie aziende. Questa è un’inaccettabile violazione di sicurezza” ha affermato Elon Musk dopo che Apple ha annunciato una partnership con OpenAI. “E’ assurdo che Apple non sia abbastanza intelligente da creare la sua intelligenza artificiale, ma sia in qualche modo in grado di garantire che OpenAI protegga la vostra sicurezza e privacy. Apple non ha idea di cosa accadrà una volta che i dati sono nelle mani di OpenAI”, aggiunge Musk in un successivo post.

Redazione Ansa