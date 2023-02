PUBBLICITA

Arriva il nuovo sito dell’Inps molto più accessibile. È online il nuovo sito web dell’INPS realizzato per rendere più accessibili le informazioni e i servizi offerti dall’Istituto e garantire una user experience sempre più fluida ed intuitiva ai propri utenti, in linea con le direttive Agid.

La nuova architettura del sito è stata disegnata e organizzata attraverso un processo di coprogettazione con gli utenti, a cui sono state indirizzate interviste, survey e test di usabilità.

I contenuti del nuovo sito sono stati organizzati in quattro macrocategorie per minimizzare la complessità e rendere l’esperienza utente più semplice e intuitiva:

Pensioni e Previdenza

Lavoro

Sostegni, Sussidi e Indennità

Imprese e Liberi professionisti.

Il nuovo sito web dispone di uno strumento di feedback, “Ti piace il nuovo portale“, per raccogliere continuamente i commenti degli utenti e orientare il processo di rinnovamento verso il miglioramento continuo dei servizi offerti.

“Il lancio del nuovo sito web testimonia l’impegno dell’INPS a creare un futuro sempre più innovativo, introducendo tecnologie all’avanguardia come il machine learning e l’intelligenza artificiale per adattare l’offerta e la navigazione al comportamento unico di ogni utente. Un futuro in cui la tecnologia al servizio delle persone farà la differenza!”, ha dichiarato Pasquale Tridico Presidente dell’INPS.

Per approfondimenti è possibile consultare il messaggio n. 661 del 14 febbraio