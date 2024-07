Meteo: caldo non afoso fino a venerdì 26. Poi via alla quinta ondata di calore dell’estate!

Il caldo si mantiene nella norma, senza afa e umidità, fino a domani (venerdì 26 luglio). Nel fine settimana via alla quinta ondata di calore.

Fino a venerdì 26 luglio sull’Italia affluiranno correnti relativamente secche nord-occidentali che garantiranno un tempo prevalentemente stabile e soleggiato e con un caldo estivo senza eccessi, per lo più nella norma e senza il disagio dell’afa grazie a tassi di umidità relativamente contenuti. Oggi, giovedì 25 luglio, un po’ di instabilità pomeridiana interesserà in forma sporadica le Alpi e gli Appennini.

Nell’ultima parte della settimana l’alta pressione africana tornerà però gradualmente a occupare in maniera più decisa il Mediterraneo centrale e la nostra Penisola: le giornate saranno quindi in prevalenza soleggiate, salvo un po’ di instabilità pomeridiana sui settori alpini, e caratterizzate da un progressivo aumento delle temperature e dei tassi di umidità, con il caldo afoso che diventerà di nuovo intenso. A partire da domenica 28 prenderà il via la quinta ondata di calore dell’estate e ancora una volta coinvolgerà tutto il Paese da Nord a Sud.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 25 luglio

Al mattino nubi sparse al Nord con un cielo localmente nuvoloso ma senza piogge e con tendenza al diradamento. Nel pomeriggio un po’ di nuvole si formeranno sulle zone montuose con lo sviluppo di locali rovesci o brevi temporali su Alpi ed Appennini, più probabili sulle Alpi occidentali del Piemonte, sull’Appennino emiliano, laziale, abruzzese e calabro-lucano; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia.

Temperature in lieve calo e per lo più comprese tra 29 e 35 gradi ma con punte di 37-38 in Sicilia. Venti moderati di Maestrale nel Canale d’Otranto, su Mare e Canale di Sardegna, Canale di Sicilia; deboli altrove, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata, specie lungo i litorali. Mossi il Canale d’Otranto, lo Ionio settentrionale, il Mare e Canale di Sardegna e il Canale di Sicilia; poco mossi i restanti bacini.

Le previsioni meteo per venerdì 26 luglio

Tempo soleggiato in tutte le regioni seppur con qualche annuvolamento sparso da metà giornata sulle zone alpine ed appenniniche ma con basso rischio di rovesci o temporali. Modesti annuvolamenti da segnalare anche tra Piemonte, Lombardia e Liguria.

Temperature in lieve aumento ma ancora su livelli non lontani dalle medie stagionali. Venti moderati nel Canale d’Otranto, deboli altrove salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata specie lungo i litorali. Un po’ mosso il Canale d’Otranto e lo Ionio; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Redazione Il Meteo