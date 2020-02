La Pubblica Assistenza Anpas Vercelli Soccorso per il secondo anno consecutivo assicurerà l’assistenza sanitaria alla manifestazione agricola Fiera in Campo, in programma presso il Centro Fiere di Caresanablot (Vc) dal 28 febbraio al 1° marzo.

Comunicato stampa Anpas – Vercelli Soccorso assistenza sanitaria Fiera in Campo

Ogni giornata di Fiera la Pubblica Assistenza Vercelli Soccorso sarà presente con un equipaggio di soccorritori in ambulanza e una squadra a piedi.

L’associazione Vercelli Soccorso, ex Misericordia, è entrata in Anpas il 22 giugno 2019 con deliberazione del Consiglio nazionale e con il parere positivo espresso da Anpas Comitato Regionale Piemonte.

Vercelli Soccorso, con sede a Prarolo (Vc) in via Marconi 7, può contare sull’impegno di circa 40 volontari dispone di tre ambulanze due automezzi per i servizi socio sanitari. La nuova ambulanza è arrivata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

L’attività primaria dell’associazione è nel settore del soccorso sanitario e del trasporto ordinario di infermi in coordinamento con l’Asl di Vercelli e altre istituzioni. La Pubblica Assistenza Vercelli Soccorso svolge anche servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni sportive, fiere ed eventi. Inoltre, è molto attiva nell’ambito della formazione sanitaria.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato, tra cui la Croce Verde Asti, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 20 febbraio 2020

Luciana SALATO

Ufficio Stampa – Anpas Comitato Regionale Piemonte

Mob. 334-6237861 – Tel. 011-4038090 – Fax 011-4114599

email: ufficiostampa@anpas.piemonte.it

Sito web: www.anpas.piemonte.it