Gli istruttori volontari della Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde di Alessandria hanno realizzato, nei mesi scorsi, un ciclo di dieci incontri con gli studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Tecnico Superiore “Volta” di Alessandria sulla prevenzione dei rischi sanitari e sulla formazione al primo soccorso.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Alessandria presso Istituto Volta

Grazie alla disponibilità della Dirigenza dell’Istituto Tecnico Superiore “Volta” e agli istruttori della Croce Verde di Alessandria i ragazzi e le ragazze dell’istituto scolastico, circa 400 studenti, sono stati sensibilizzati alla prevenzione, alla promozione della salute e al primo soccorso. È stato spiegato loro ad esempio come gestire le richieste di soccorso in caso di emergenza sanitaria, come intervenire in caso di arresto cardiaco, di ostruzione delle vie aeree o di evento traumatico, anche con esercitazioni pratiche.

A ciascun studente è stato consegnato una copia gratuita del manuale “Prevenzione rischi sanitari e formazione primo soccorso”, edito da Anpas Piemonte, che illustra le principali nozioni di primo soccorso, senza tralasciare specifici approfondimenti su alcol, fumo e stupefacenti e sugli effetti connessi alla loro assunzione, nonché una puntuale informazione sulle principali infezioni sessualmente trasmissibili e la loro prevenzione.

Gli incontri, gestiti in modo amichevole e informale hanno riscosso l’interesse e la partecipazione attiva degli studenti, i quali hanno affrontato gli argomenti con spensieratezza, ma anche con dubbi e coinvolgimento. Gli istruttori volontari hanno fornito qualificate risposte alle molte domande dei ragazzi.

La Croce Verde Alessandria, associata Anpas, nell’ultimo anno grazie all’impegno 154 volontari, di cui 64 donne, e 18 dipendenti ha effettuato oltre 26mila servizi divisi fra emergenza urgenza 118, trasporti interospedalieri, servizi in emergenza neonatale, trasporti per Asl (dializzati, assistenza domiciliare e pazienti oncologici), dimissioni da e per case di riposo e accompagnamenti per terapie, assistenze sportive e altro ancora con una percorrenza di circa 431mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 22 gennaio 2020

