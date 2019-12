La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde di Alessandria invita la cittadinanza alla Messa di Natale che verrà celebrata il 24 dicembre alle ore 22.30, nella propria sede di via Boves 5.

Comunicato stampa Anpas – Messa di Natale in Croce Verde Alessandria

Antonella Gilardengo, vicepresidente della Croce Verde Alessandria: «Come ormai tradizione anche quest’anno, presso la sede della Croce Verde di Alessandria, la notte del 24 dicembre verrà celebrata la Santa Messa di Natale. In tale occasione, i locali usualmente utilizzati per il ricovero degli automezzi, ospiteranno i volontari del soccorso e le loro famiglie per condividere insieme la gioia e la serenità del Natale e per ringraziare tutti coloro che, in ogni forma, dedicano in silenzio parte del loro tempo al servizio della comunità. L’invito ad assistere alla funzione religiosa è aperto a tutti».

La Croce Verde Alessandria, associata Anpas, nell’ultimo anno grazie all’impegno 143 volontari e 15 dipendenti ha effettuato oltre 22mila servizi divisi fra emergenza urgenza 118, trasporti interospedalieri, servizi in emergenza neonatale, trasporti per Asl (dializzati, assistenza domiciliare e pazienti oncologici), dimissioni da e per case di riposo e accompagnamenti per terapie, assistenze sportive e altro ancora con una percorrenza di circa 350mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

