La Croce Verde di Saluzzo, Pubblica Assistenza associata ad Anpas, domenica 15 settembre festeggerà il 40° anniversario di fondazione.

Comunicato stampa Anpas – Croce Verde Saluzzo compie 40 anni

Il programma delle celebrazioni prevede, alle 8.30, il ritrovo dei volontari e delle consorelle in via Ludovico II a Saluzzo e alle ore 9.15 la sfilata dei volontari con l’accompagnamento della banda musicale. Alle 10 si assisterà alla funzione religiosa in Duomo e a seguire l’inaugurazione del nuovo automezzo per i servizi socio sanitari. Il pranzo sociale, presso la sede della Croce Verde Saluzzo, concluderà i festeggiamenti.

Il presidente della Croce Verde Saluzzo, Pier Paolo Marzio: «La Croce Verde Saluzzo viene costituita nel 1979 in un periodo di grande trasformazione sociale, negli stessi anni nasce il Servizio sanitario nazionale, con l’intento di offrire un servizio di trasporto infermi e di soccorso sanitario, oltre a prestazioni e iniziative finalizzate alla promozione, alla prevenzione o alla cura della salute. Grazie di cuore a tutti i nostri volontari e alle nostre volontarie che ancora oggi, a quarant’anni di distanza, si mettono gratuitamente a disposizione della comunità e del territorio. La festa del 40° anniversario di fondazione è soprattutto un momento di incontro per i volontari e le loro famiglie».

La Croce Verde di Saluzzo e la delegazione di Sanfront grazie ai 295 volontari, di cui 98 donne, e otto dipendenti hanno svolto, nel 2018, 13.840 servizi con una percorrenza di 479mila chilometri. La Croce Verde di Saluzzo dispone di dieci ambulanze, tre mezzi attrezzati per il trasporto delle persone con disabilità e altri quattro altri mezzi per i servizi socio sanitari. Oggi la Croce Verde di Saluzzo ha una moderna sede in un complesso di fabbricati realizzati su un’area di 17mila metri quadrati che comprende anche un’elisuperficie del diametro di 32 metri per il servizio con elicotteri, predisposta per accogliere le tecnologie per il volo notturno.

L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 83 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.

Grugliasco (To), 27 agosto 2019

