La Pubblica Assistenza Anpas Sre Servizio Radio Emergenza di Grignasco il 5 maggio festeggerà il 40° anniversario di fondazione.

Comunicato stampa Anpas – Sre Grignasco – Festa 40 annii

Il programma delle celebrazioni prevede, alle 10.15, il ritrovo dei volontari e delle consorelle presso la sede dell’associazione, in via Marconi 29 D a Grignasco, e la partenza del corteo verso la Chiesa di Bovagliano dove si assisterà alla funzione religiosa e all’inaugurazione un Cippo commemorativo in ricordo dei volontari scomparsi, sarà presente la Banda Musicale “Società operaia di Grignasco”.

I festeggiamenti proseguiranno al Parco Vinzio di Grignasco con il pranzo sociale e le premiazioni dei soci fondatori e dei volontari che hanno superato i 25 anni di servizio attivo nella Pubblica assistenza Sre di Grignasco.

Inoltre si potrà visitare la mostra fotografica allestita per i 40 anni di Sre, assistere all’esibizione dell’unità cinofila dei Volontari del Soccorso Cusio Sud Ovest di San Maurizio d’Opaglio e provare l’esperienza di simulazione del crash test per comprendere l’importanza di una guida sicura. Intrattenimento dei più piccoli con il truccabimbi.

Guido Vigna, presidente Sre Grignasco: «Essere presidente in occasione del 40° anniversario di fondazione della nostra associazione e dei 30 anni di iscrizione all’Anpas è fonte di orgoglio e di emozione. Tanti sono i pensieri che corrono alla mente, soprattutto leggendo i verbali delle prime riunioni di Sre, in cui i primi temerari si riunivano nelle loro abitazioni per gettare le basi di quella che negli anni è diventata un punto di riferimento per l’intera comunità. Grazie di cuore a tutti i volontari Sre e a quelle donne e quegli uomini che hanno aperto la strada che noi oggi con dedizione percorriamo».

Andrea Bonizzoli, presidente Anpas Piemonte: «I migliori auguri a Sre Servizio Radio Emergenza di Grignasco per i 40 anni di attività. Da volontario so bene quanto impegno, quanta pazienza e quanto aiuto dei famigliari servano per portare avanti un progetto così importante.

Da quei primi pochi soci fondatori, oggi la Pubblica Assistenza di Grignasco conta oltre 160 volontari con 10 automezzi a disposizione, una importante e consolidata realtà del territorio. Ringrazio il presidente Giudo Vigna, e i Consiglieri che sempre si rendono disponibili collaborando attivamente per l’Anpas, ma soprattutto ringrazio tutti volontari per aver reso possibile tutto questo. Il 40° anniversario è un primo traguardo raggiunto, non punto di arrivo ma di passaggio per l’importante storia che Sre ancora dovrà scrivere».

Sre Servizio Radio Emergenza di Grignasco, aderente all’Anpas, può contare sull’impegno di 164 volontari, di cui 84 donne, grazie ai quali ogni anno svolge oltre 5.400 servizi. Si tratta di emergenza 118, trasporti ordinari a mezzo ambulanza come dialisi e terapie, trasporti interospedalieri, servizi di accompagnamento per visite, assistenza sanitaria a eventi e manifestazioni per un totale annuo di circa 211mila chilometri percorsi.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 9.786 volontari (di cui 3.611 donne), 6.410 soci, 447 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 415 autoambulanze, 206 automezzi per il trasporto disabili, 222 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 4 imbarcazioni, svolgono annualmente 479.217 servizi con una percorrenza complessiva di quasi 16 milioni di chilometri.

24 aprile 2019

