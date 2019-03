Il Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola, Pubblica Assistenza aderente ad Anpas, il 27 febbraio 2019, grazie alla verifica effettuata dalla società Globe Srl ha ottenuto il suo primo Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001:2015 nel campo della progettazione ed erogazione di servizi di viaggi ordinari interospedalieri, trasporto bambini, anziani, sociali ed erogazione di servizi di trasporto privati.

Comunicato stampa Anpas -Corpo Volontari Soccorso Villadossola ottiene il certificato di qualita

Il Certificato Sistema Qualità Uni En Iso 9001:2015 definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità per una organizzazione e la Pubblica Assistenza Corpo Volontari del Soccorso Villadossola ha dimostrato efficienza nei diversi ambiti.

Il presidente del Corpo Volontari del Soccorso Villadossola, Nunzio Palamara esprime soddisfazione per il riconoscimento e spiega: «Un momento speciale frutto di intenso lavoro da parte di tutti i volontari, i dipendenti e del Direttivo. Un grazie particolare al consigliere di Anpas Piemonte, Marco Grechi della Croce Bianca di Orbassano che, all’interno del progetto avviato da Anpas per le associate, ci ha fornito consulenza sulle procedure e sulle normative e prezioso aiuto nella preparazione dei documenti per la certificazione. Un percorso di trasparenza, quello della certificazione, in cui crediamo con l’obiettivo di elevare sempre di più la qualità della nostra associazione. Il miglioramento continuo dei nostri servizi di assistenza e trasporto svolti da oltre 30 anni sul nostro territorio fa del Corpo Volontari del Soccorso Villadossola un importante punto di riferimento per i cittadini».

Il Corpo Volontari del Soccorso di Villadossola può contare sull’impegno di 167 volontari, di cui 59 donne, e 7 dipendenti grazie ai quali annualmente svolge oltre 6mila servizi. Si tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 315mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 6 marzo 2019

