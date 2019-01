La Pubblica Assistenza Anpas Croce Bianca Orbassano, il 19 gennaio 2019, grazie alla verifica periodica effettuata dalla società Globe Srl ha ottenuto il rinnovo del Certificato Sistema Qualità UNI EN ISO 9001:2015.

Comunicato stampa Anpas – Croce Bianca Orbassano rinnova il certificato di qualita

Il presidente della Croce Bianca Orbassano, Luigi Negroni: «Anche quest’anno l’associazione è riuscita a mantenere gli standard qualitativi richiesti. Questo per noi è motivo di orgoglio in quanto vengono ancora una volta certificate le condizioni di trasparenza e correttezza nella gestione delle attività della Croce Bianca di Orbassano. La nostra Pubblica Assistenza svolge sia servizi di trasporto socio sanitario, come accompagnamenti a visite e terapie o dimissioni da ospedali e case di cura, sia servizi di emergenza urgenza 118 a mezzo ambulanza attrezzata per il soccorso. In tutte queste attività viene posto sempre al centro l’utente con i suoi bisogni, attraverso modelli organizzativi standardizzati e collaudati, come ha certificato l’ente Globe. Un ringraziamento particolare al nostro consigliere Marco Grechi che, con meticolosa attenzione, monitora le procedure e le normative atte al mantenimento scrupoloso del sistema.

Marco Grechi, neoeletto al consiglio regionale Anpas, si è reso disponibile per Anpas Piemonte a trasmettere alle associazioni interessante le proprie competenze sulle procedure da attuare per essere certificati UNI EN ISO 9001:2015 nella certezza dell’importanza qualitativa di fornire un servizio adeguato alle persone in difficoltà che necessitano di assistenza.

La Croce Bianca di Orbassano ottiene per la prima volta la certificazione già nel 2002 e da allora si dota degli standard sempre più recenti nella gestione del sistema di controllo qualitativo».

La Croce Bianca Orbassano può contare sull’impegno di 275 volontari, di cui 103 donne, e 12 dipendenti grazie ai quali annualmente svolge oltre13mila servizi. Si tratta di trasporti in emergenza-urgenza 118, servizi socio sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza di circa 328mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.379 volontari (di cui 3.447 donne), 6.259 soci, 407 dipendenti, di cui 55 amministrativi che, con 404 autoambulanze, 191 automezzi per il trasporto disabili, 224 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 5 imbarcazioni, svolgono annualmente 462.864 servizi con una percorrenza complessiva di oltre 15 milioni di chilometri.

Grugliasco (To), 22 gennaio 2019

