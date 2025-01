«A Maratea sarà realizzata la prima spiaggia sperimentale attrezzata per essere accessibile a persone con disabilità, sulla costa tirrenica della Basilicata». Lo riferisce l’assessore regionale allo sviluppo economico Francesco Cupparo. La giunta regionale ha infatti approvato lo scorso martedì 7 gennaio una delibera contenente il progetto denominato “Una spiaggia per tutti”, sostenuto dalla Federazione italiana nuoto paralimpico (Finp). La spesa prevista è di 100 mila euro ed è assicurata dalle risorse rinvenienti da un protocollo d’intesa del 2021 tra la Regione Basilicata e i Ministeri dell’economia e delle finanze.

Evidenzia Cupparo: «“Una spiaggia per tutti” ha l’obiettivo di facilitare la fruizione del mare a persone con disabilità motoria, utilizzando metodi e mezzi messi a disposizione dagli enti promotori dell’iniziativa per favorire l’accoglienza turistica individuale e di gruppo, utilizzando il mare e il suo ambiente come elemento socializzante e di integrazione. Il progetto vuole offrire al portatore di handicap un’occasione per esprimere le proprie capacità, per integrarsi con persone e ambiente e per sviluppare un miglioramento psico-fisico».

L’assessore sottolinea inoltre che «l’intervento rientra nel programma denominato “Basilicata Top Sport – Strutture impiantistiche e attività sportive a carattere nazionale e internazionale a sostegno del contrasto sociale, della disabilità e del settore turistico”, a valere sul fondo previsto dall’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99». «Il nostro obiettivo – conclude Cupparo – è favorire la pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute, collaborando con Comuni, società sportive locali e istituzioni scolastiche, federazioni sportive tra le quali quelle paralimpiche».

