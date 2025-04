Lanciato il progetto di accessibilità della Capitale , che conterà otto percorsi accessibili, ma anche informazioni, mappe e servizi per un turismo disabili davvero inclusivo

È stato ufficialmente lanciato il progetto For All – Roma: una città fruibile per tutti, una iniziativa di inclusione e accessibilità che mira a rendere la Capitale un esempio virtuoso di turismo accessibile e senza barriere, in particolare per le persone con disabilità. L’obiettivo è partire da Roma per poi replicare gli interventi su scala nazionale. In un anno simbolico come quello giubilare, questo progetto vuole dimostrare che il futuro del turismo è accessibile, inclusivo e per tutti.

Otto percorsi accessibili nei luoghi simbolo della Capitale

Il progetto è promosso da FISH in collaborazione con Anffas Nazionale, FAIP, Pedius, La Rosa Blu, MAV Formazione, con il supporto di UniCredit.

Il cuore del progetto è la realizzazione di otto percorsi accessibili, che collegheranno i principali snodi di arrivo con i luoghi d’interesse più iconici della città, tra cui:

Stazioni Termini e Tiburtina

Aeroporti di Fiumicino e Ciampino

Colosseo e Foro Romano

Via Francigena

Le quattro Basiliche Papali

Questi siti saranno sottoposti a una mappatura dettagliata e ad analisi tecniche per l’eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive, garantendo così un’esperienza sicura e inclusiva per tutti i turisti, in particolare per le persone con disabilità motorie, sensoriali o cognitive.

Una piattaforma digitale al servizio dell’accessibilità

Il progetto For All prevede anche lo sviluppo di una piattaforma digitale integrata (sito web e app mobile), che offrirà:

Mappe interattive dei percorsi accessibili

Informazioni sui collegamenti tra aeroporti, stazioni e luoghi di culto

Dettagli su navette attrezzate, mezzi pubblici e punti di assistenza

Uno strumento fondamentale per rendere l’esperienza turistica più autonoma e consapevole per le persone con disabilità.

Formazione, sensibilizzazione e tecnologia

Allo scopo di costruire una cultura dell’accoglienza basata sul rispetto e sulla consapevolezza, in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, accanto alle infrastrutture, il progetto intende sviluppare strumenti innovativi e contenuti specifici per migliorare l’accessibilità turistica e culturale:

Guide digitali dedicate alle diverse disabilità

dedicate alle diverse disabilità Paline informative lungo i percorsi

lungo i percorsi Video immersivi a 360 gradi per sensibilizzare il pubblico

per sensibilizzare il pubblico Attività di formazione per operatori turistici, studenti, volontari e guide

Il progetto For All – Roma è sostenuto da UniCredit, attraverso il Fondo Carta Etica, che ha già raccolto oltre 40 milioni di euro destinati a oltre 1.400 iniziative solidali.

In un anno simbolico come quello giubilare, questo progetto dimostra che il futuro del turismo è accessibile, inclusivo e per tutti.

La presentazione del progetto

Redazione Disabili com