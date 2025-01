Assegno di inclusione: nuovi requisiti 2025 ISEE e reddito

Prosegue anche nel 2025 la misura dell’assegno di inclusione, pur con alcune novità.

La Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), con un emendamento in fase di approvazione, ha cambiato i requisiti per accedere all’assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, allargando in qualche misura la platea dei possibili beneficiari. Nello specifico, per l’accesso alla prestazione, vengono innalzate le soglie di reddito e aumentato il limite ISEE.

Beneficiari

Ricordiamo che l’Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, atta a supportare i nuclei familiari nei quali ci sia almeno un componente che si trova in una condizione di vulnerabilità, ovvero persone:

· con disabilità (come definita ai fini ISEE);

· minorenne;

· con almeno 60 anni di età;

· in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Mentre qui ricordiamo il calendario dei pagamenti 2025 dell’assegno di inclusione, vediamo le novità introdotte per il 2025 sui requisiti di accesso.

Nuovo limite ISEE

Il valore dell’ISEE per poter accedere all’assegno di inclusione viene portato nel 2025 a 10.140 euro. Nel 2024 il limite massimo era di 9.360 euro.

Nuovo limite reddito familiare

Viene inoltre innalzato il limite massimo relativo al reddito familiare, prima fissato a 6.000 euro annui, (poi moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) e portato, dal 2025, a 6.500 euro.

Se il nucleo familiare è composto da:

– persone tutte di età pari o superiore a 67 anni

– persone dietà pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare passa da euro 7.560 euro annui a 8.190 euro, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza.

