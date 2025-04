Mobilitazione per i grandi eventi a Roma . Il primo appuntamento è stato il Giubileo degli ammalati e della sanità

L’Unitalsi, Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, intensifica la collaborazione per l’accoglienza durante i grandi eventi del Giubileo.

In seguito a un protocollo d’intesa, l’organizzazione è stata attivata dal Dipartimento Protezione Civile di Roma Capitale per svolgere una serie di iniziative destinate a garantire l’accoglienza adeguata per i pellegrini con disabilità. Il primo appuntamento è stato il Giubileo degli ammalati e del mondo della sanità appena concluso, che ha visto coinvolti mezzi attrezzati e una squadra composta da volontari Unitalsi provenienti da varie Regioni d’Italia.

Nel contesto del Giubileo, Roma Capitale, ha creato un centro di eventi e celebrazioni religiose; l’ufficio è di supporto al “Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025” ed è articolato in diverse direzioni. Tra queste, “Giubileo 2025 e Caput Mundi” che si occupa della realizzazione del “Progetto Accoglienza”, con l’obiettivo di organizzare i grandi eventi legati all’Anno Santo. “Il Progetto Accoglienza, è un’iniziativa fondamentale per garantire che ogni pellegrino, indipendentemente dalle proprie fragilità o disabilità, possa vivere pienamente l’esperienza del Giubileo 2025”, sottolinea Rocco Palese, presidente nazionale Unitalsi. “La nostra missione di solidarietà e inclusione trova in questo progetto una straordinaria occasione di servizio, per accogliere chiunque desideri partecipare a questo momento spirituale e di comunità. La sinergia con la Protezione Civile ci permetterà di assicurare un’assistenza tempestiva e qualificata, garantendo che il Giubileo sia davvero un evento accessibile e accogliente per tutti”.

Tra gli altri eventi nei quali l’Unitalsi garantirà la sua assistenza specifica ci sono: 25-27 aprile, Giubileo degli adolescenti e canonizzazione Acutis; 28-29 aprile, Giubileo delle persone con disabilità; 1-4 maggio, Giubileo dei lavoratori; 16-18 maggio, Giubileo delle confraternite; 30 maggio-1 giugno, Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani; 7-8 giugno, Giubileo dei movimenti e delle associazioni; 28 luglio-4 agosto, Giubileo dei giovani; 31 ottobre-2 novembre, Giubileo del mondo educativo.

