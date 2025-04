Città Sant’Angelo tra i primi in Italia ad aderire al Cude

Città Sant’Angelo è tra i primi comuni italiani ad aderire al Cude , il Contrassegno Unico Disabili Europeo.

Si tratta di una piattaforma volta a facilitare la mobilità delle persone con disabilità, garantendo un accesso più agevole ai servizi e alle infrastrutture comunali. Di fatto, i possessori del Cude potranno usufruire dell’accesso in zone a traffico limitato o a parcheggi riservati nelle città di tutta Europa aderenti alla piattaforma Cude, senza dover di volta in volta avviare l’iter per farne richiesta.

La richiesta del contrassegno CUDE può essere avanzata tramite pec scrivendo all’indirizzo polizialocale.csa@pec.it oppure tramite mail a polizialocale@comune.cittasantangelo.pe.it o attraverso la consegna a mano della modulistica richiesta al Comando di Polizia Locale negli orari.

“Città Sant’Angelo è uno tra i primi comuni ad aderire al progetto CUDE”, spiega il vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Lucia Travaglini, “Un obiettivo che ci eravamo preposti come Servizi Sociali e che abbiamo centrato, per consentire ai diversamente abili una mobilità più agevole, abbattendo adempimenti burocratici e tempi di attesa che spesso scoraggiano o rendono più complesso anche uno viaggio per ragioni sanitarie nelle grandi città. Infatti, per poter accedere alle Ztl oggi occorre compilare, stampare e validare numerosi moduli, prima di attendere risposte, con poca possibilità di programmare spostamenti spesso urgenti e necessari. La piattaforma Cude serve proprio ad evitare tutto questo, riducendo la burocrazia e le tempistiche”.

Redazione CityRumorsAbruzzo