PUBBLICITA

Venerdì 8 settembre, alle 10:30, presso il Palazzo di Città di Acireale, si terrà la conferenza stampa di “Una vita da Fiaba”. L’evento, organizzato dall’Associazione Life Onlus con il patrocinio del Comune di Acireale, avrà luogo in piazza Duomo, ad Acireale, domenica 10 settembre, alle 20:30.

PUBBLICITA

La XV edizione di “Una vita da Fiaba” vedrà protagonisti tanti ragazzi in una coloratissima sfilata inclusiva. Infine, come ogni anno, numerose premiazioni per atleti olimpici e paralimpici e per coloro che hanno promosso iniziative lodevoli per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali.

Tra gli ospiti della serata, Karola Fichera, giovanissimo talento di Acicatena, già vincitrice di numerosi premi sia di violino che di canto, nonché campionessa regionale di Performer Italian Cup; i giovani dell’associazione Guardastelle, che saranno protagonisti di una performance teatrale; Carlo Kaneba e l’attrice Giovanna Criscuolo. Conduce la serata Emanuele Bettino.

Alessandra Mercurio

Addetto stampa Associazione Life Onlus

XV edizione di “Una vita da Fiaba” venerdì 8 la conferenza stampa