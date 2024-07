Mcfall, l’uomo senza confini: è il primo astronauta disabile della storia

John McFall, medico chirurgo ed ex atleta paralimpico (ha conquistato un bronzo a Pechino nel 2008), ha subìto l’amputazione della gamba a 19 anni, dopo un incidente.

«Semplicemente John» ce l’ha fatta: dopo due anni di prove e addestramenti mister John McFall ha dimostrato di poter essere «just John», un uomo «che vuole fare l’astronauta e a cui capita di avere una disabilità».

Anzi di più: gli scienziati dovevano valutare per esempio la particolarità della sua pressione sanguigna nella gamba amputata, e se la «lama» che ha permesso a McFall di vincere medaglie nello sprint alle Paralimpiadi desse problemi in assenza di gravità, in un ambiente come la Stazione Spaziale Internazionale dove un giorno lui vorrebbe salire.

