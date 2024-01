PUBBLICITA

Una buona notizia per il centro di Roma: riapre la galleria Alberto Sordi. Dopo aver chiuso a causa della pandemia, la Galleria in piazza Colonna a Roma è rimasta inattiva negli ultimi due anni e mezzo, fungendo solo da passaggio.

Oggi, dopo nove mesi di lavori di ristrutturazione, si celebra l’inaugurazione. La riorganizzazione degli spazi commerciali ha comportato una riduzione da 27 a 15 negozi, con un ampliamento e una rimodulazione di ciascuno di essi, fa sapere la Rai.

Galleria Alberto Sordi, l’inaugurazione

Attualmente, dieci negozi sono già stati affittati, rappresentando l’85% della disponibilità totale. Si prevede un fatturato annuo stimato di 100.000 euro, con la creazione di 200 posti di lavoro fissi e 600 indotti.

Le prime aperture nella Capitale fungeranno da attrattore rispetto ai grandi centri commerciali fuori città. Durante il restyling, sono state rimosse le grandi vetrate che chiudevano le navate, i chioschi con i tavolini sono stati eliminati, le vetrine sono state uniformate e ampliate, mentre stucchi e mosaici sono stati lucidati.

In merito alla riapertura della galleria Alberto Sordi, l’assessore Onorato aveva dichiarato: “Forse se ne stanno accorgendo più all’estero che in città. Ma Roma sta rinascendo. Ricordo solo che Roma è tornata dopo 10 anni a essere la città con più biglietti staccati per concerti, superando di 500mila ticket Milano. Da qui a 5 anni, poi, i posti letto a 5 stelle lusso saliranno di circa 6.000 unità. Registriamo poi il 222% di turisti americani, che soppiantano bene i russi e i cinesi che in questa fase non viaggiano. Numeri importanti anche per chi ha deciso di investire qui. Il rilancio della galleria Sordi è un altro passo importante che va a riqualificare uno spazio che i romani amano, e le nuove attività commerciali daranno una nuova attrattiva per i turisti in un momento in cui la città sta segnando dei record, seconda nel mondo solo a Parigi per flussi turistici”.

di Giacomo C.

Redazione RadioRoma