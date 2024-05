Disabilità sensoriale stanziati 12 mln per inclusione scolastica

La Giunta regionale – su proposta dell’assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, di concerto con l’assessore all’Istruzione e Formazione – ha stanziato risorse pari a 12 milioni per l’inclusione scolastiche degli studenti con disabilità sensoriale. Contestualmente, verranno aggiornate le linee guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dei ragazzi e delle loro famiglie.

“Con questo stanziamento a sostegno degli studenti con disabilità sensoriale – afferma l’assessore alla Famiglia – intendiamo potenziare servizi di inclusione rivolti ai giovani non vedenti, ipovedenti, non udenti e affetti da un’ipoacusia importante. Questi alunni, infatti, hanno bisogno di un’assistenza qualificata da parte di specifiche figure educative, di materiale didattico sempre più aderente ai loro bisogni e libri di testo che garantiscano l’inclusione didattica”.

“Si tratta di un investimento di risorse a favore dell’accessibilità universale – conclude la componente della Giunta – e la nostra Regione ogni giorno si impegna nel supportare la cultura dell’inclusione rispondendo ai bisogni del territorio”.

“Un provvedimento importante – spiega l’assessore regionale all’Istruzione e Formazione – che, ancora una volta, fa comprendere come Regione Lombardia agisca sinergicamente mettendo in campo le proprie competenze per raggiungere obiettivi particolarmente significativi. Il tema della disabilità sensoriale è da sempre al centro della nostra attenzione”

A seguito del monitoraggio sull’applicazione delle linee guida regionali e tenuto conto degli esiti del confronto con le ATS, ANCI e il Tavolo regionale per la disabilità, si è ritenuto opportuno proseguire nel percorso di miglioramento delle stesse, introducendo ulteriori elementi di qualificazione degli interventi finalizzati a garantire agli studenti percorsi inclusivi sempre più aderenti ai bisogni e alle difficoltà di ogni bambino/alunno/studente con disabilità sensoriale.

