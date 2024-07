Scuola e sport, il Senato approva il disegno di legge. Più fondi per le disabilità e per il sostegno

Docenti dedicati all’insegnamento dell’italiano ai ragazzi stranieri, indicazione della soglia del 20% di alunni stranieri in classe oltre la quale – dall’anno scolastico 2025-2026 – scatteranno le misure di potenziamento della didattica a beneficio degli stessi allievi stranieri, possibilità per i genitori degli alunni disabili di chiedere la conferma dell’insegnante di sostegno dell’anno precedente per i figli, un numero maggiore di insegnanti abilitati sul sostegno anche grazie a nuovi corsi attivati dall’Istituto Indire, che viene commissariato. Questo e altro ancora prevede il Dl Sport e Scuola approvato oggi dalla Camera e che passa ora al vaglio del Senato.

Valditara: “Corsi di italiano obbligatori per gli studenti stranieri”

“Per rispondere alla carenza di docenti di sostegno, (85mila insegnanti ad oggi non sono specializzati), potenziamo i percorsi di specializzazione attraverso una nuova offerta formativa”, cosi il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara. “Le famiglie- dice il ministro- potranno poi decidere di chiedere la conferma del docente di sostegno che lavora al fianco del proprio figlio, così da garantire, anche in caso di supplenti, la continuità didattica. Gli studenti di origini straniere, inoltre, dovranno acquisire una conoscenza adeguata dell’italiano, con corsi obbligatori e docenti dedicati: la lingua è un requisito fondamentale per una inclusione che sia vera e non solo predicata. Il nostro obiettivo – conclude Valditara – è una Scuola sempre più inclusiva e con standard qualitativi alti, in cui siano valorizzati i talenti indipendentemente dalle condizioni di partenza”.

Sostegno economico agli studenti universitari con disabilità

Sul fronte dell’Università il Dl prevede invece che gli studenti con disabilità gravissima potranno beneficiare di un “assegno di cura” che supporta loro e le relative famiglie nel sostenere le spese per personale qualificato che affianchi lo studente. E’ stato poi incremento il Fondo destinato a sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali per un totale di 10,3 milioni di euro per l’anno in corso e prorogata dal 31 luglio 2024 al 31 dicembre 2024 la possibilità per le università e gli enti di ricerca di indire le procedure per il conferimento di assegni di ricerca.

FdI: “Passo in avanti importante”

‘L’approvazione del dl sport e istruzione segna un passo avanti molto importante nella scuola, nell’università e nello sport, perché contribuisce a ridurre le diseguaglianze e le storture che, in questi settori, penalizzavano studenti e lavoratori”. Lo dichiara il deputato Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia nella commissione Cultura della Camera.

“Valgono in questo senso, per esempio, l’istituzione di un commissario ad hoc per la realizzazione di studentati, l’incremento dei fondi disponibili per l’affitto per gli studenti fuori sede e lo stanziamento di una somma pari a 3 milioni di euro da utilizzare per ridurre il peso del costo dei libri di testo sulle famiglie degli studenti meno abbienti” dice Amorese.

Redazione Secolo d’Italia

di Giulia Desideri